Ingénieur en électronique, j’ambitionne de poursuivre mon parcours professionnel dans le développement de systèmes électriques et électroniques ou mécatroniques (orienté conception, simulation et validation).



Bonne visite sur mon profil et n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement/Best Regards

Laïmou OMAR



Mes compétences :

Matlab/Simulink

Ingénierie système

ArKItect

Canalyser (Analyseur bus CAN/CAPL)