Lakhal RABAH

Contrôleur sanitaire vacataire au sein de la direction départementale des services vétérinaires de la Charente. Et ayant fini mon internat en clinique des ruminants à l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (VetAgro-Sup)et titulaire du diplôme vétérinaire algérien depuis 2008, je suis à la recherche d'un travail dans le domaine de l'agroalimentaire, santé publique vétérinaire et/ou l'élevage.



L’internat que j’ai réalisé m’a donné notamment l’occasion de réaliser des visites d’élevages (visites de traite..), des audits (bâtiments, alimentation, hygiène, documentaire…) et d’être en contact avec les éleveurs ainsi qu’une bonne connaissance des pathologies des ruminants. C’est donc tout naturellement que je souhaiterais pouvoir mettre à profit ces connaissances.



Par ailleurs, je dispose du diplôme de santé publique vétérinaire (CEAV-SPV) obtenu auprès de l’École Nationale des Services Vétérinaires de Lyon. Cette formation d’un an m’a fait découvrir les méthodes de l’inspection publique, notamment en matière de santé et protection animale mais m’a surtout permis de rencontrer de nombreux acteurs des filières agricoles françaises, venus faire des présentations ou cours magistraux (épidémiologistes, pouvoirs publics, GDS France, professeurs en économie agricole, Chambre d’Agriculture de Rhône-Alpes, etc.).





Mes compétences :

Assurance qualité

Chirurgie

Haccp

Sécurité alimentaire

Diagnostic

Agroalimentaire

Vétérinaire

Agriculture

Nutrition animale