Lala ANDRIANALY

New is old et acheter est un gros mot. Trop de ressources sont affectées à des remplacements injustifiés: téléphone portable, équipements mutimédia, ordinateur, tablette, home appliances... Trop de déchets électroniques réparables ou recyclables polluent notre environnement. My name is Lala et je répare tout.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Visual studio 2010

Visual Basic .Net

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Windows Server

SCCM