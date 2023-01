Lalaina Mialisoa RANDRIAMANGAZAFY

Hello,



Prenez le temps de découvrir ce profil qui pourrait vous apporter beaucoup.



Vous êtes agence digitale, entrepreneur, blogueur ? Vous souhaitez améliorer votre visibilité sur Google grâce au référencement naturel ?



Mais, vous manquez du temps ou l'expertise qu'il faut pour créer vos contenus SEO et vous démarquer de vos concurrents ?



Vous pouvez me confier la création de vos contenus sur mesure.



Qui suis-je ?



Mialy, rédactrice SEO en freelance, passionnée par les mots et l'écriture.



Ce que je peux vous apporter :



- des billets de blog

- des textes optimisés pour vos descriptions de page ou vos landing page

- des posts pour vos pages pro sur les réseaux sociaux

- une optimisation de vos contenus existants



Je suis dans la rédaction web depuis 8 ans et l'art de vendre par les mots, ça me connait.



Si vous vous reconnaissez à travers ces lignes et souhaitez déléguer à une experte toute ou partie de la rédaction de vos contenus, venez m'en parler en privée.



email : rlmialisoa@gmail.com

skype : mialysoua



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Relation clientèle

Référencement naturel

Rédaction SEO

Relation client

Traitement de données

Tâches administratives