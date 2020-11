Landry Regis Martial IZANDJI OWOWA

- Doctorat en Physique du Globe, de lÉnergie et de l'Environnement (Option : Dynamique de l'Atmosphère, du Climat et des Océans

- Diplômé dÉtudes Approfondies (DEA) en INGÉNIERIE DE GESTION DE PROJETS INDUSTRIELS

- Ingénieur Civil de la MÉTÉOROLOGIE

- Chercheur au CENEREST / IRSH / DESMAR (GREH et CNDIO)

- Stage de recherche en Dynamique de l'Atmosphère, du Climat et des Océans

- CHARGÉ DE PROJET de renforcement des services dinformation sur le climat pour le développement résilient et adaptation au changement climatique au

Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement au Gabon



Mes compétences :

Météorologie

Études dImpacts Environnementaux

Climatologie

Etudes de faisabilité et Business Plan

Modélisation Mathématique

Hydrologie Tropicale

Modélisation Numérique Météo

Fortran (Programmat° Scientifique)

Concept° Planificat° et Management Projets

Étude de marché

Programmation et Modélisation sur MATLAB

Statistique Descriptive et Inférentielle