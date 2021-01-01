Lastikcim LASTIKCIM

Lastikçim, 2011 ylndan bu yana www.lastikcim.com.tr web sitesi ve dier dijital sat platformlar üzerinde farkl araç tipleri için, farkl markalarn ürünlerini bir arada sunan en eski lastik sat portaldr. Lastikçim Pazarlama ç ve D Ticaret Anonim irketinin patentli ticari markasdr. Merkezi stanbulda bulunan irketimiz lastik, jant ve mini stepne gibi lastik sektörü ürünleri üzerine alannda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.