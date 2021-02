Latif ABDERRAHMANE

Bonjour,



Après avoir obtenu un BTS Informatique et Réseaux (IRIS), puis suivie une année en Licence 3 Math/Info et eu plusieurs expériences professionnelle au cours de différents stage et emploi sur de multiple technologies. Je suis en cours de reconversion, je me forme donc de façon auto-didacte à l'UX (Expérience Utilisateur) et l'UI (Interface Utilisateur) Design en suivant des cours en ligne et lisant des livres sur le sujets. J'essaye également d'appliquer ce que j'apprend en essayant de faire évoluer des applications existante.

Ma formation en informatique et mes bonne capacité créative m'offrent la possibilités d'élaborer des application et logiciel en ayant l'utilisateur en tête tout au long du processus.

Malgré ma présence sur deux mi-temps d'AED (Surveillant), je suis toujours à la recherche d'un emploi dans les domaines de l'UX et l'UI Design.



Mes compétences :

Android

Design

Design mobile

Interaction design

iPad

Mobile

UX designer