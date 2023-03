Laura COMBES

Depuis 1973, l'Association pour Personnes en Situation de Handicap (APSH34), association loi 1901, portée par son conseil dadministration et sa présidente, s'engage en faveur des personnes en situation de handicap mental et psychique, afin de leur apporter l'accueil, le soin, l'accompagnement, l'épanouissement social, éducatif et/ou professionnel dont elles ont besoin.



Son siège social autorisé, se situe à Montpellier, les établissements et services dont elle assure la gestion, sont implantés sur tout le département de lHérault.



LAPSH34, à travers 31 établissements et services - Service à la protection des majeurs, Foyers d'hébergement, S.A.V.S, S.A.M.E.T.H, S.A.M.S.A.H, Unité de Remobilisation, Cap Emploi, Foyers logements, ESAT, MAS, Foyers de Vie, ITEP, SESSAD, FAM - délivre des prestations adaptées assurées par 550 professionnels pour plus de 6000 personnes prises en compte.