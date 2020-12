Toujours la soif d'acquérir un nouveau savoir, je suis curieuse et toujours à l'écoute .

Sérieuse , dynamique et très motivé pour développer mes compétences .



Mes compétences :

Wood wop (commande numérique Homag)

Inventor (DAO, CAO)

Machine outils à bois, traditionnel et numérique

Microsoft Excel, World, pratique réguliere

IBM AS400 , 3ans

AutoCAD 2015

Top solid 2009

Solidworks 2014-2015