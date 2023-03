Laura GRAND

Toujours intéressée par le traitement des eaux dès le début de ma formation, je suis actuellement Ingénieur d'Etudes chez OTV à Marseille.

Issue d'une formation technique (BTS Métiers de l'eau et Licence professionnelle Gestion et Optimisation des Systèmes de Traitement des Eaux), universitaire (Master 1 Sciences de l'Eau et de l'Environnement et Master 2 Traitement des Eaux) et professionnelle (à l'étrangers et en France) l'eau a toujours été au coeur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Traitement des eaux

Eaux usées

Eau potable

Mise en route

Eau industrielle