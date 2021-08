Laura GUILLEMET

Acceptée à la Licence Professionnelle "Management des processus logistiques" à l'IUT de Cergy-Pontoise, je recherche un apprentissage d'une durée de 1 an dans le domaine de la logistique.



Durant ma formation en BTS, j'ai été attiré par la matière Stratégie de Maintenance que j'apprécie grandement et j'ai voulu approfondir mes connaissances dans ce domaine en intégrant une entreprise et cette licence.



Je me qualifie comme étant sérieuse, motivée, rigoureuse et avec une réelle envie d'apprendre. Cela se traduit par un double diplôme où je termine major de promotion.



Mes compétences :

Génie électrique

Transport

Gestion de la production

Pack office

Génie mécanique

Gestion de projet

Gestion des stocks