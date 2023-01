Laura HADJADJ

Depuis plus de 14 ans, je commercialise des contrats d’assurance et forme des collaborateurs, agents, stagiaires...

Depuis 7 ans je suis chargée de la gérance et recrutement des agences d’assurance.

Chargée de conseiller et de promouvoir une large gamme de produits (prévoyance, épargne, retraite, assurance de prêt, banque) auprès d’une clientèle variée entreprises et de particuliers, ma politique est d’adopter une approche personnalisée pour chaque contrat que je négocie.

Aujourd’hui je souhaite transmettre mes connaissances et compétences dans le cadre de formation, accompagnement, animation commerciale, recrutement...