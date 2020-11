Laura IPUTCHA

Je suis diplômée d’un master 2 des métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation ainsi que d’une Licence LLCE espagnol spécialité FLE.



Je suis particulièrement intéressée par l’enseignement et la formation ainsi que leurs différents publics et moyens de communication.



Forte d’expériences en tant que formatrice et professeur d’espagnol et formatrice de français langue étrangère et de français, je souhaiterais mettre à profit mes compétences à la disposition d'une équipe.





Mes compétences :

Pédagogue

Esprit d'équipe

Espagnol bilingue

Adaptation

Secourisme

Ouverture

Organisation

Formation alphabétisation et illétrisme

Traduction espagnol français

Perfectionnisme