Laura LE VALLOIS

Forte d'une carrière dans le support à l'action managériale, je me suis spécialisée dans les Ressources Humaines où j'allie aspect stratégique et dimension sociale notamment dans le pilotage de la formation, la gestion de carrières et le recrutement. Flexible et proactive, je suis un réel HR Business Partner.



Afin de confirmer mon parcours ainsi que mes compétences professionnelles et humaines, je suis actuellement en licence professionnelle "Gestion des Ressources Humaines" à l'Université Panthéon Sorbonne en formation continue où j'ai choisi d'orienter mon mémoire vers la RSE, la marque employeur ainsi que le marketing RH.