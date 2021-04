Laura PONÇON

La Bonne Personne à la Bonne Place : c'est le secret pour donner le meilleur de soi et s'épanouir dans ses activités, à mon sens.

Certifiée praticienne PNL et Brain Gym, je participe à l'optimisation des talents des femmes, des hommes et des jeunes pour les aider à réaliser leurs projets professionnels, personnels ou d'études.

Au service des entreprises et des écoles :

- mon expertise RH en recrutement et gestion de projet

- mes formations en communication et management

- mes ateliers Brain Gym

- mes prestations de coaching professionnel et scolaire



Slasheuse dans l'âme, je travaille pour les entreprises et les écoles avec un esprit orienté solutions et service clients. Parlons-en ensemble !

www.declicpluslyon.fr



Mes compétences :

Relation publique

Organisation du travail

Sens des responsabilités et implication

sens pédagogique

Rédaction

Communication

Coaching

Accompagnement

Promotion

Création de projets

Gestion de projet

Gestion des équipes

Gestion des talents

Développement RH

Gestion de la performance

Management

Formation professionnelle

Recrutement