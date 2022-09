Laura PONÇON (CONSULTANTE CARRIÈRES)

Je vous propose une triple expertise en Recrutement, Formation et Coaching,

acquise tout au long d'un parcours professionnel riche d'expériences et d'apprentissages.



Voilà ce que j'aime, ce que j'aime faire et ce que je peux faire pour vous :

- Détecter les talents pour proposer la bonne personne à la bonne place.

C'est une source de satisfaction pour l'entreprise, pour le candidat sélectionné et aussi pour moi.



- Transmettre mes connaissances et mes retours d'expériences pour favoriser l'efficacité professionnelle et la progression personnelle des collaborateurs.



- Aider au discernement et à la prise de décision, dans le respect des valeurs de la personne et des enjeux en présence.



Je sais m'adapter à tous les publics, jeunes diplômés, profils séniors, cadres de direction, personnes en reconversion, etc.

Enjouée, investie et persévérante, je mène mes missions professionnelles comme ma vie, dans la bonne humeur et la confiance.



Slasheuse dans l'âme, je travaille dans un esprit orienté solutions et satisfaction clients.

Parlons-en ensemble !









Mes compétences :



Organisation du travail

Sens des responsabilités et implication

sens pédagogique

Rédaction

Communication

Coaching

Création de projets

Gestion de projet

Gestion des équipes

Gestion des talents

Développement RH

Formation professionnelle

Recrutement