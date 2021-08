Laura QUANTIN

Ayant été admise en Bachelor Graphique Design (3ème année) sur Lille, je recherche actuellement une alternance en agence de communication pour l'année 2017 - 2018 (sur Lille également). Grâce à mes deux ans de BTS Communication (obtenu en juin 2016), ce domaine m'est connu. En effet, j’ai eu l’occasion de mettre en place des projets et supports de communication (seule et en équipe) et de découvrir différents métiers de la communication à travers mes deux périodes de stage. J'ai ensuite intégré en septembre dernier une 3ème année de Licence Lettres Modernes (option info-com), afin de développer ma culture générale et mon sens rédactionnel.



Mes compétences :

Graphisme

Créativité

Adaptabilité

Stratégie de communication

Travail en équipe