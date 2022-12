Laure BERGER

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi sur Chartres ou en région parisienne.



Mon expérience professionnelle m'a enrichi d'une grande faculté d'adaptation qui me permet de m'insérer facilement aux équipes de travail et d'être rapidement opérationnelle. J'ai une bonne capacité d’apprentissage et j'assimile vite les nouveaux outils auxquels je suis confrontée. Polyvalente, j'aime découvrir de nouvelles activités et domaines.



Mon travail consciencieux et ma bonne humeur ont toujours été très appréciés par mes employeurs et collègues.



J'ai développé les compétences professionnelles suivantes :



 Autonomie, capacité d'adaptation, souplesse

 Bonne maîtrise des logiciels Word et Excel

 Accueil physique et téléphonique de la clientèle

 Gestion du standard téléphonique

 Gestion d'agenda

 Tri et distribution du courrier

 Gestion des stocks de fournitures de bureau

 Connaissance des termes juridiques

 Notion de comptabilité – comptabilité courante

 Niveau d'anglais intermédiaire









Mes compétences :

Word

Secretariat

Accueil physique et téléphonique

Excel

Powerpoint

Gestion stocks

Gestion d'agenda