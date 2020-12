Laure BOUCHER

Après ma formation en comptabilité générale, je recherche un poste.



Je produis les comptes de résultat, les bilans, les liasses fiscales, les paies.



Je recherche un poste de comptable en entreprise ou en cabinet comptable, ou en secteur public.



J'ai réalisé mes stages de formation en cabinet comptable. J'accepte un mi-temps en contrat de professionnalisation (l'employeur est exonéré pour mon cas, des charges patronales, il percevra une aide à l'embauche de 2000 euros, et des remboursements de frais de tutorat, rémunération à 85% de la convention pour formation supérieure au baccalauréat soit le DCG).



Je saurai faire preuve d'adaptation au fonctionnement de l'équipe et aux demandes de ma direction.



Je vous remercie de votre contact au 0687305967 pour davantage d'informations.





Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération la plus distinguée.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion budgétaire

Organisation d'entreprise

Pilotage d'activité

Prospective