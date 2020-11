Laure DESSAUX

Bonjour à vous qui visitez mon profil !!



Je travaille sur les activités Tertiaire et Cadres chez Proactive RH, réseau d'agences actives pour l'emploi sur #Dijon, #Beaune, #Besançon pour la #Bourgogne #FrancheComté et désormais également sur #Orléans !



En quoi consiste mon job ? A vous en trouver un ;-)



=>>>> J'ai plaisir à recruter tout au long de l'année les candidats aux profils suivants :



- Développeur / Développeuse web / logiciels sur toutes les technos/frameworks/langages/CMS du marché (PHP, Javascript, HTML/CSS, Symfony, Laravel, Wordpress, Prestashop, Drupal, Java, .net, asp.net, environnements Oracle, informatique industrielle, etc...)

- Et tous profils liés au digital !



- Comptable tous niveaux et toutes expériences confondues (profils cabinet et/ou entreprise)

- Gestionnaire de paie



- Commerciaux BtoB (sédentaires / itinérants)



Je travaille également sur le recrutement de cadres, cadres supérieurs et cadres dirigeants, tous secteurs confondus.



Contactez-moi au 03 80 42 47 47, votre profil m'intéresse forcément !!