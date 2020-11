Laure GABORIT

Mon expérience dans la communication et l’organisation d’événements date de 2005, lorsque j’ai intégré l’association Totemprog. Des amis et moi-même avions pour projet de créer un festival d’art de rue et de musiques actuelles afin de dynamiser la ville de Coutras. Ce challenge ambitieux pour de jeunes étudiants a permis l’essor du Festival des Confluences.



Pendant 6 ans, j'ai été chargée de la promotion de ce festival. Cette activité m'a permis de réfléchir sur de nouvelles stratégies pour une communication grand public toujours plus efficace, de réaliser et suivre un planning, d’élaborer et piloter un budget …



En poste à la direction de la communication régionale Aquitaine Poitou-Charentes SNCF durant presque deux ans, j’ai été chargée de la communication externe et des relations publiques.



En 2010, à l’occasion de gros travaux, j’ai eu l’opportunité de préparer et d’organiser des conférences de presse et des visites de chantiers pour les médias. Les retombées médiatiques et appréciations du grand public ont d’ailleurs été très positives. Pour l’inauguration d’un nouvel atelier TER, en présence d‘élus, j’ai également participé à l’organisation de l’évènement et à la prise en charge des médias pour la conférence de presse.

De plus, afin de promouvoir le « Prix SNCF du Polar » j’ai organisé cette année là, deux rencontres littéraires et une soirée au Théâtre National de Bordeaux (TNBA) en collaboration avec le salon littéraire « L’escale du livre », de Bordeaux.



Ces années de pratique de la communication m’ont permis de perfectionner mes compétences rédactionnelles, créatives pour les supports de communication, de développer mon réseau notamment avec la presse et de découvrir les multiples facettes de ce métier.



Depuis trois ans, j'occupe un poste de commerciale au sein de la société AMG Solution. Je déniche de nouveaux clients, les fidélise en assurant le suivi client. Je les renseigne et les conseille sur notre gamme le produit.

AMG Solution est spécialisé dans le Dépoussiérage Industriel, Traitement Corona et Plasma, Brossage Industriel et Electricité Statique.



Mes compétences :

attaché de presse

Bénévolat

Chargé de communication

Commercial

Communication

Culture

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Vente

Industrie