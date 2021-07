Laure GUERINEAU

Diplômée Administrateur Systèmes et Réseaux de l’ENI de Nantes, avec une expérience professionnelle de 10 ans en informatique, je souhaite consolider et mettre à profit mes compétences au sein d’une entreprise dynamique où l’informatique est un travail d’équipe dont le but premier est d’apporter des services systèmes et réseaux de qualité pour un rendu utilisateurs optimal.



Mes compétences :

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Exchange

PfSense

Microsoft Office

CentOS

DHCP

Microsoft Windows Server

Hyper-V

Debian

VMware

Active Directory

DNS

Gestion de projet

Storage Area Network

Centreon et Nagios

Glpi

Ocs inventory