Laure LEFORESTIER

2001-2008 Adjointe au Maire de Rouen



- Rédaction de la convention Ville d’Art et d’Histoire, création d’un service spécifique Patrimoine Historique et Développement Touristique dont les missions regroupent la restauration et la conservation du patrimoine ainsi que sa valorisation et sa médiation.

- Suivi des gros chantiers de restauration des monuments historiques avec la DRAC, recherche de partenaires publics et privés sur l’ensemble des actions, création d’évènements, mise en lumière, parcours de visite.

- Restructuration et développement de l’Office de Tourisme de Rouen.

- Création d’une Auberge de Jeunesse

- Pilotage de projets : Coordination générale de l’Armada Rouen 2003 pour la Ville ; projet européen (2004-2005) Cathédrales en lumière en partenariat avec Amiens, Canterbury et Rochester – création du spectacle lumière : Rouen, la cathédrale de Monet aux pixels ; projet européen (2005-2007) Spatial Metro en partenariat avec plusieurs villes et universités européennes. Spatial Metro vise à améliorer l’accueil et l’orientation des visiteurs dans les centres villes en favorisant les modes de déplacement doux.

- A partir de 2005, en tant que vice-présidente de la Communauté d’Agglomération Rouennaise, étude pour le transfert de la compétence tourisme, permettant d’opérer un choix avec « options » et les conséquences, juridiques, administratives et financières.









1994-2001 Guide-interprète et guide conférencière



A partir de 1997 : gérante fondatrice d’une agence de guides spécialisés sur la Normandie, la SARL SCOOP GIR-O-SCOP



1994-2003 Enseignante



1994-1995 : Ecole d’hôtesses Eugène Tilloy à Sotteville-les-Rouen. Intervenante en Communication et Histoire de l’Art

1996-1997 : Ecole Supérieure de Commerce de Rouen. Module enseigné : « De l’utilité du Moyen Age ».

1998-1999 : Responsable de la formation préparatoire à l’examen de Guide Interprète Régional Normandie session du printemps 1999. Intervenante en techniques de guidage.

2000-2005 : Institut Supérieur en préparation professionnelle (enseignement consulaire), section tourisme à Rouen. Intervenante : « Approche générale de la Normandie ».



1987-1990 Commerce

Gérante SARL FEVEL, prêt-à-porter enfants sous l’enseigne « Roudoudou » à Rouen



1984-1987 Assistante de direction du cabinet Levanti (consulting informatique et gestion) à Paris



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Communication

Développement touristique

Patrimoine historique

Pilotage

Pilotage de projets

Stratégie

Tourisme