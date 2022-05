Laure VIDAL

Après un cursus initial décevant dans l'assistanat de direction, je me suis lancée dans l'informatique de gestion en autodidacte en 2000.



En 2002, j'ai intégré Unilog, puis Logica, en tant que développeur dans le cadre de mon stage de fin d'études AFPA. Mes compétences professionnelles et relationnelles m'ont permis d'évoluer rapidement vers des fonctions de management opérationnel, puis de management de projets.

J'ai ainsi pu piloter divers projets de maintenance et/ou d'intégration (Java/SAP) notamment pour le CEA, et le Ministère du Budget (Projet CHORUS), ou encore en outsourcing avec des centres de services français, indiens et philippins pour EDF (Projet PGI).

En parallèle, je suis intervenue sur des chantiers de gestion de la qualité, tels que la mise en place de nouveaux process de fonctionnement en mode outsourcing, ou l'adaptation de process existants dans le cadre de mise aux normes qualité (CMMI, ITIL...).



Début 2011, j'ai rejoint Ivalua, éditeur de solution e-Achats au rayonnement international, en tant que Chef de projet/Concepteur pour y piloter des projets d'intégration chez divers clients français et internationaux tels que Michelin, Valéo, ou encore Honeywell, et intervenir sur les chantiers qualité annexes liés aux projets d'intégration.



Mais ma sensibilité pour l'assurance qualité logicielle a finalement pris le dessus.

Depuis fin 2012, j'interviens à la Cellule Qualité Build d'Ivalua afin d'y challenger la qualité des projets d'intégration, et d'y piloter les chantiers transverses de gestion de la qualité tels que le processus de production en outsourcing avec les entités FR et US d'Ivalua, l'adaptation des process existants et l'accompagnement au changement vers la méthodologie AGILE, l'outillage des équipes de recette interne et clientes, ou la formation/sensibilisation continue des ingénieurs.





Mes compétences :

Gestion de projet

SQL

AMOA SI

Project Management Office

Suite bureautique Windows (Word, Excel, PowerPoi

Avant vente

Conseil

Project Management

Supplier Relationship Management

Rédaction technique

Assurance qualité

Développement durable

E-sourcing

Hygiène, Sécurité et Environnement

Audit qualité

SI achat

ITIL

CMMI

Qualité logicielle

Management opérationnel