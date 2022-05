Laure VRILLAUD

Le monde du packaging étant très vaste, j’ai acquis au fur et à mesure des années une certaine volonté à informer les entreprises sur les possibilités de réduire leurs coûts, en gérant leurs emballages et leurs stocks, ce qui pourrait accroître leur compétitivité, sans oublier les bénéfices environnementaux évidents. C’est un domaine qui m’intéresse beaucoup, car il correspond à mes valeurs. La rigueur de gestion, la diversité des problématiques rencontrées, l’optimisation en continu, la présence sur le terrain, et la réactivité demandée sont aussi des facteurs prépondérants.



Mes compétences :

Divalto (E.R.P)

Techniques de laboratoires

Identifier les contraintes d’un projet

Piloter un projet

Cape Pack (logiciel de palettisation)

Réduction des coûts de transport en optimisant la

Veille technologique

Réaliser des tests et essais, analyser les résulta

Communication entre différents services et prestat

Optimiser la qualité d’un emballage en fonction du

Logistique : optimisation du stockage et du transp

Concevoir des modes opératoires, des procédés de f

Comportement physique des cartons d’expédition : R

Réglementation associée aux emballages

Migrations et perméabilité

Caractérisation des matériaux

Intéractions contenant/contenu

Emballages actifs et intelligents

Microsoft Office