Laureen SALEZ

Assistante polyvalente et réactive avec 15 années d'expérience acquises dans différents secteurs d'activités tels que la communication, l'associatif, l'évènementiel,l'immobilier professionnel et de particuliers.



Mes points forts :

Optimisation de la gestion des activités de l'entreprise

Interface avec les différents interlocuteurs de la structure

Prise en charge et suivi complet des dossiers clients

Gestion et prise en charge de la Communication











Mes compétences :

Immobilier d'entreprise

Animation de réseau

Ressources humaines

Gestion administrative et commerciale

Pack office

Evénementiel/

Comptabilité

Marketing direct

Communication

Assistanat de direction