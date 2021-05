Laurence ACHIN-CHARBONNEL

Forte de vingt ans dexpérience en qualité de salariée ou prestataire de service, jai exercé pour des P.M.E./P.M.I, des collectivités territoriales ou des associations évoluant dans des secteurs dactivités aussi variés que la viticulture, la chimie-nucléaire, la gestion publique, l'enseignement ou la culture.



En terme de communication généraliste, la diversité des missions qui mont été confiées ma familiarisée à lapproche pluridisciplinaire de lactivité (rédaction, édition, relation presse, évènementiel, etc.).



Passionnée par la chose publique et l'engagement citoyen, j'évolue à présent dans le monde des élus locaux en mettant mes compétences au service d'un parlementaire.



Mes compétences :

Relations Presse

Rédaction

Communication

Stratégie de communication

Relations publiques

Sens du dialogue

Capacité d'organisation et d'adaptation

Goût du contact et du travail d'équipe

Sens de la diplomatie

Communication interne

Chargé de communication

Communication institutionnelle

Journal d'entreprise

Politique