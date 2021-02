Laurence BROQUET

Après 17 ans d'assistanat administratif, comptable et commercial, j'ai voulu me spécialiser dans le social et la paie. J'ai donc intégré l'AFPA de Roubaix pour y suivre une formation de Gestionnaire de Paie. Un stage chez ADP GSI à Marcq en Baroeul en mai juin 2009, l'examen en juillet de la même année.



Diplôme en poche j'ai intégré de novembre 2009 à mars 2010, pour un remplacement, l'équipe paie de chez Agapes à Villeneuve d'Ascq, société qui gère la paie les ressources humaines et la compta des restaurants du groupe Mulliez.



D'avril à décembre 2010 j'ai occupé le poste de gestionnaire de paie à l'association Temps de Vie: celle-ci gère des EHPAD et des établissements d'accueil pour les enfants.



Depuis janvier 2011 je travaille à la Direction Régionale service PAIE de Pôle Emploi à Villeneuve d'ascq.



Mes compétences :

Microsoft Office