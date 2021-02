Laurence DE GUEYER

Depuis 2006 : Cofondateur de la société OPTRED, spécialisée dans le conseil aux dirigeants des PME et TPE. Les prestations de services proposées par la société OPTRED s’articulent autour de quatre métiers : Conseil, Audit, Pilotage et Formation. Elles permettent d’offrir aux entreprises un accompagnement personnalisé ou packagé :

• dans leur développement : Rationalisation et création de valeur, Amélioration des performances avec pour angles d’attaque les nouvelles technologies, le développement des compétences et la satisfaction client

• dans leur transformation : Elaboration de stratégies de transformation, Management de transition

• dans leur transmission : Accompagner les dirigeants en situation de transmettre leur entreprise, Accompagner les repreneurs dans la construction de leur projet, Accompagner les collectivités territoriales dans la maîtrise des impacts de la transmission d’entreprise sur leur territoire et dans la prévention des risques associés



2003-2006 : Sopra Group

Directeur de marché responsable du compte BNP Paribas. Objectifs : renforcer et développer la présence de Sopra sur ses activités d’ingénierie

2000-2003 : Groupe Client Center Alliance.

Directeur de la division Projets et Développement Europe. Objectifs : Introduction en bourse fin 2000. Nouveau positionnement de l’entreprise sur son secteur. Elargissement de l'offre (reconnaissance sur la mise en oeuvre de centres d’appels clé en main)

1994–2000 : Cap Gemini (Division Finance/Intégration de système)

Manager d’un centre de profit de 40 personnes (3 ans). Création, prospection et développement de 2 nouvelles offres. « Audits et Procédures qualité » et « PLEASE » progiciel de leasing au niveau international. Responsable technique d’agence (4 ans). Elaboration de solutions d’intégration de système et suivi de leur mise en œuvre, direction de missions d’audit et de conseil en organisation, management de projet et système qualité ISO 9000

1991–1994 – IBSI- SSII (Secteur des institutions).

Directeur de projet sur le grand projet de nouvelle gestion du personnel de l’Armée de Terre en partenariat avec Andersen Consulting (Charge globale du projet : 45 000j/h). En charge du projet « Gestion Opérationnelle » en phase de conception et étude détaillée(charge de 24 000j/h)

1986–1991 : Cap Gemini.

Management de projet, conception, étude et développement d’applications