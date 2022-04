Laurence DE SAINT SEINE

Je suis en charge de la réalisation de projets et dossiers sur la gestion des compétences et de carrières menés au sein de la Direction des Ressources Humaines.



J'ai comme responsabilités de :

* déployer et gérer des outils de GPEC (grilles de compétences, définitions de poste, cartographie des métiers, etc.) en adéquation avec la politique RH.



* mettre en place des projets RH (entretien d'évolution sur SIRH, Plan d’action Sénior) et participer à l’information dans l’entreprise



* assurer la gestion et le traitement des dossiers d’entretiens d’évolution de l’ensemble des collaborateurs de Médiamétrie



Mes compétences :

Gestion de projets RH

Respect des délais

GPEC

Gestion des compétences

SIRH