Laurence DELBART

Le développement des compétences est vital pour une entreprise, essentiel pour l’épanouissement de chacun et indispensable pour la mise en œuvre de stratégie.

Sur des marchés où les changements sont de plus en plus rapides, évoluer en permanence est une nécessité pour rester à un niveau d’excellence.





Mes compétences :

Commerciale

Commerciales

Conseil

Efficacité Commerciale

Formation