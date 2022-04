Laurence DELIEUZE

" L'Homme et son milieu ne font qu'un "



C'est aujourd'hui de plus en plus d'actualité !

Toutes et tous recherchons à personnaliser nos intérieurs, à nous sentir bien en rentrant chez nous.

Des tonnes de magazine nous conseillent et nous donnent des idées déco, et c'est très bien.



Mais, avez-vous pensé à faire appel à un professionnel, une personne qui saurait vous guider pour un aménagement ultra personnalisé ?

Un intérieur qui vous ressemblerait encore plus que si vous-même l'aviez fait ?

Un professionnel qui saurait également tenir compte de votre budget ?



Contactez-moi et je m'engage à vous proposer des idées d'agencement et de déco que vos amis vous environs !



Et en y intégrant ma petite science que j'exerce depuis plus de 19 ans, le Feng Shui, vous pourrez aussi observer de véritables améliorations dans votre vie.





Mes atouts :

Originalité, Créativité, Intuition et Expérience



Vos intérieurs, qu'ils soient personnels ou professionnels, seront optimisés, plus fonctionnels, et entièrement personnalisés de sorte qu'aucun catalogue ne pourra vous copier ;-)





Vous avez le projet ce Construire, ou Agrandir, ou encore Rénover un bien immobilier, alors contactez-moi.



Je peux créer pour vous les plans qui correspondent au plus près de vos besoins et de vos souhaits.

A chaque création de plans, je vous aide à penser à tout ce qui vous sera utile à l'intérieur une fois installés.

Du canapé (de sa forme, à s taille, ainsi qu'à sa couleur), à la prise pour le wifi et l'ordinateur, un atout supplémentaire m'anime : penser à tout pour vous !

Je prends le temps avec vous et pour vous afin qu'il n'y qu'une seule surprise en rentrant la première fois chez vous : être bien et avoir pensé à tout !



Je mène votre chantier à terme.

Vous ne vous occupez plus de rien, je suis là pour vous.

Je peux également vous proposer des Artisans qualifiés et sérieux dans chacun des domaines dont vous aurez besoin.



Je vous propose d'autres missions sur mon site internet : https://www.laurencedelieuze.com/





A très bientôt peut-être chez vous ou autour d'un café dans mes bureaux.

Laurence D



Mes compétences :

Animation de formations

Formation professionnelle