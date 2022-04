Laurence DELORT

13 ans d'expériences en communication : communication externe et interne, mise en œuvre de projets Web



Site internet (public et extranet)

Responsable de la mise en œuvre de projets Web

- définition de la trajectoire, réalisation du bilan économique et de l’étude ROI

- élaboration de la méthodologie de gestion de projet

- support à la définition, validation du besoin utilisateurs et du périmètre fonctionnel

- coordination de la mise en œuvre, suivi budgétaire, gestion de la relation prestataires

- pilotage de la ligne éditoriale

- suivi post-implémentation (analyse des bénéfices, fréquentation), préconisation nouvelles fonctionnalités

- préparation et animation de la conduite du changement : formation, communication



Communication interne

Animation de réseau

- participation à la stratégie de communication interne

- gestion et suivi des budgets de communication

- évènementiel : organisation de conférences et de congrès

- définition et animation des supports : extranet, newsletter, journal interne

- conseils et appui aux services



Communication externe

Création et mise en place d’outils de communication

- participation à la stratégie de communication externe

- conception, suivi de la mise en place des supports, maîtrise de la chaîne graphique : newsletters, plaquettes, affiches

- rédaction des dossiers et des communiqués de presse : interviews, reportages technique et politique

- relations médias, contacts et suivis journalistes



Mes compétences :

Insertion socioprofessionnelle

Commerce équitable

Communication externe