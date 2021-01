Laurence DOYEN

Depuis 2004 :

Après 15 années passées dans l'univers de la presse et d'Internet, je mets mon expérience et mon expertise au service des entreprises médias pour les accompagner dans leur mutation et leur développement, notamment en matière de diffusion, de développement d'audience qualifiée et de produits/services hors média et de web.



Mes missions sont de plusieurs nature :

- management de transition

- responsabilité marketing stratégique/opérationnel en temps partagé

- audit, conseil et accompagnement opérationnel.



Spécialiste de la relation clients, j'interviens également dans la mise en oeuvre de stratégies de segmentation/marché, de conquête et de fidélisation.