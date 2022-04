Laurence DULAU

Manager confirmé de centres de profit en B2C et B2B (distribution spécialisée essentiellement)

Mon parcours est truffé de rencontres qui m'ont fait apprécier les aspects logistiques, commerciaux et humains des entreprises avec lesquelles je fais un vrai bout de chemin.

Très orientée résultats, je mets tout en oeuvre pour atteindre les objectifs dans le respect des procédures définies.Résolument optimiste et dotée d'une grande énergie, je porte haut les valeurs de partage, proximité, convivialité et respect auxquelles je crois. Chaque jour je constate que ce sont elles qui donnent du souffle et de l'ambition à une équipe, et la poussent vers la réussite collective et individuelle. De même, la satisfaction du client final est depuis toujours au coeur de mon action.

Je m'épanouis dans des missions qui associent management stratégique - j'ai un bon sens des enjeux de l'entreprise- et opérationnel, toujours dans le souci d'un service client de qualité.



Mes compétences :

Management

Gestion

Développement commercial

Formation

Service client

Accompagnement au changement