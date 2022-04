Laurence EINFALT

Créatrice de Jara, la première agence de conseil et de formation en organisation personnelle destinée aux personnes qui ont de nombreux engagements à respecter et une forte charge de travail.



Pour tous ceux qui cherchent à être plus efficaces, tout en restant détendus, j'ai mis au point des méthodes d'organisation originales, toujours concrètes et "pratico-pratiques".



Je suis l'auteure de quatre guides parus chez Eyrolles, dont le tout récent "Se simplifier la vie" et le très complet "Apprendre à s'organiser, c'est facile" (septembre 2017), le livre de référence pour toutes les situations où l'on a besoin de s'organiser.

Le blogArray (120 000 lecteurs par mois) propose des articles utiles pour votre vie privée et votre vie professionnelle.



Mes compétences :

Coach

Développement personnel

Efficacité professionnelle

Formation professionnelle

Organisation personnelle

Animation de formations

Conseil en organisation personnelle