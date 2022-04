Laurence GLACHANT

Autodidacte, aimant l'action et les nouveaux défis, j'ai évolué au gré des opportunités qui se sont présentées. J'ai ainsi acquis une adaptabilité et une grande polyvalence à travers la diversité de mes missions dans des secteurs et environnements variés.



Mes compétences :

Pack office

Illustrator

Gestion de projet

Indesign CS5

Photoshop CS5

Wordpress

Web 2.0

Organisation d'évènements

After effects

Intranet

Communication interne

Infographie

PAO

Rédaction

Web

Adobe InDesign CS5

Communication

HTML

Production de contenus

Integration cms