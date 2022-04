Airbus Group - Ingénieur Industrialisation Préparateur Assemblage Mâts Réacteurs A330 Neo, on behalf on ALTEN SO Blagnac

Airbus Group - Ingénieur Qualité Supply Chain POMP Standard Parts, on behalf of ALTEN SO Blagnac

Airbus Group - Ingénieur Qualité Supply Chain QCYC, on behalf of AEROCONSEIL Blagnac

Aeroconseil - Ingénieur en Modélisation et Simulation Numérique des Systèmes d’Air Avion, on behalf of AEROCONSEIL Blagnac

Airbus Group - Technicien Structure Avion SRM, on behalf of AEROCONSEIL Blagnac

Airbus Group - Rédactrice Technique Blagnac

Airbus Group - - Technicienne Outillages A380, On behalf on REEL Blagnac