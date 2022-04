Laurence GROCAT

Ma démarche :

Concevoir et mettre en œuvre les stratégies de communication et les outils qui

permettront à votre entreprise, collectivité ou association de valoriser son

image et sa réputation auprès de l’ensemble de ses parties prenantes

Mon ambition :

Accompagner mes clients de la définition de leur stratégie de communication

jusqu’au déploiement de l'ensemble de leurs supports : identité visuelle,

édition, événementiel, web…

Faire de la création un prolongement naturel de la réflexion stratégique.





Mes compétences :

Conseil en communication

Communication externe

Mon expérience