Laurence GUIBERT

Convaincre et améliorer l'image de l'entreprise par la maîtrise des outils de communication est mon coeur de métier.

* Elaboration de contenus : visuels, écrits, web.

* Rédaction scientifique, de supports de conférence, d'articles de journaux.

=> Dotée d’un sens de l’analyse, synthétique, mes capacités rédactionnelles viennent appuyer cette démarche.

* Mise en relation et animation de réseaux de partenaires

* Montage d'expositions culturelles, de salons professionnels en France et à l’étranger.

=> Rigoureuse et organisée j’aime le sens du détail et gérer les projets de A à Z.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Rédaction de contenus