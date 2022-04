Ingénieur, j’ai développé des compétences dans le conseil, l'accompagnement, la formation, l'animation de réseaux, le management de projets, d'équipes et de structures ainsi que la représentation auprès des institutionnels. Pour cela, j'ai recherché et géré des financements publics (État, Europe, collectivités) et privés.



J’ai acquis ces savoir-faire dans des domaines très différents dont notamment le développement économique, l'aménagement du territoire, l’observation économique ou comportementale, le développement agricole et notamment de l’agriculture biologique mais aussi la qualité des eaux, la gestion des déchets, la mise aux normes des installations classées.



J'ai exercé l'ensemble de mes activités en lien avec des entreprises, des collectivités territoriales, des structures associatives, des organismes consulaires, des instituts techniques ou de recherche ainsi que des grandes écoles et universités.



Actuellement je suis missionnée pour plusieurs organisations professionnelles et structures d'appui aux entreprises proposant du conseil, de l'accompagnement et de la représentation.



Toutes ces activités impliquant énormément de relationnel, que ce soit pour la représentation, la conduite du changement, la formation ou le management, j'ai développé un fort intérêt pour les sciences humaines et tout particulièrement les techniques de communication ou de développement personnel.



Laurence Heydel



Mes compétences :

PNL

Gestion de projets

Conseil

Management

Enseignement universitaire

Développement économique

Accompagnement

Collectivités Territoriales

Développement durable

