Psychologue française, 06 64 49 28 01 ; psycholaurence@yahoo.fr

J'ai exercé entre 2008 et 2015 auprès d'enfants, adolescents et adultes au Caire, à Istanbul et depuis 2015 à Marseille. Rapidité dadaptation à des environnements culturels, sociaux, religieux et linguistiques différents. Capacité à monter une patientèle, qualités analytiques, sens des initiatives et grande persévérance. Trilingue (anglais, espagnol)



Mes compétences :

Psychologue

Psychologie