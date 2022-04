Laurence JEZEQUEL

Géographe de formation, je travaille dans l'animation de projets et le traitement de données en environnement.



Auparavant Coordinatrice de projets pour l'association Plante et Planète; j'ai préparé, animé et coordonné différents évènements destinés à sensibiliser le grand-public pour la préservation des espèces végétales et l'utilisation raisonnée de celles-ci.



J'ai eu l'opportunité de travailler pour différents organismes de protection et d'étude de la biodiversité comme les Réserves Naturelles de France, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité et le laboratoire LADYSS (CNRS).



Autonome, organisée et ouverte au travail en équipe, j'apprécie particulièrement le travail de terrain et l'échange avec les acteurs concernés par la sauvegarde de notre environnement.



Mes principaux domaines de compétences :

RECHERCHE, VALORISATION DES CONNAISSANCES et ANIMATION

Quelques exemples précis :

- Étude des pratiques, représentations socioculturelles et savoirs liées à l’environnement.

- Valorisation et diffusion des connaissances auprès des publics.

- Animation de réunion, concertations et médiations entre acteurs , démarches participatives, animation de tables rondes, coordination de projets.

- Conception et réalisation d'entretiens semi-directifs et par questionnaires

- Rédaction communiqués professionnels pour réseaux sociaux et newsletters

- Management et coordination d'équipe



Mes compétences :

PSC1

Permis de conduire

BAFA

Environnement

Restitution

Microsoft Excel

PhotoFiltre

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

ArcGIS