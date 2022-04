Laurence KRIEGER

Forte d'une expérience de 17 ans dans le domaine de la logistique, j'ai acquis de solides compétences en planification/ordonnancement et suivi de production en milieu industriel.

J'aime avoir une vue globale de la vie de l'entreprise: de la gestion des approvisionnements à la production et à l'expédition des produits finis. La tâche est variée et demande de faire preuve d'un esprit d'équipe et d'un grand sens de la communication.

J'aime les challenges.

Je suis dynamique, volontaire et autonome.



Mes compétences :

Utilisation d'un ERP

Gestion de la production

Gestion des stocks et approvisionnement

SAP

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware