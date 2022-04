Suite à la mutation de mari, je suis à la recherche d'un poste de comptable ou gestion financière sur le secteur de Quimper. Je possède un diplôme d'étude comptable et financière et de nombreuses expériences en comptabilité, finance et risques.

Autonome et rigoureuse, j'ai le sens des responsabilités. Je m'adapte facilement aux différents outils informatiques.