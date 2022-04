Laurence LEVAIN

NOUVEAUTE : les groupes d'analyse de la pratique sont en route : rejoignez nous à Paris et à Lyon et venez vous ressourcer avec des chargés de mission handicap et diversité d'autres entreprises ou organisations.



Consultante et coach, spécialisée sur le Handicap et la Diversité pour les entreprises, associations et les 3 fonctions publiques, je vous propose une intervention sur mesure, adaptée à vos besoins avec une approche humaine et technique à la fois :





Accompagnement à la mise en place de votre politique RH : Handicap, Diversité, séniors

Audit/diagnostic conseil Handicap/diversité et/ou en vue du Label Diversité AFNOR

Formation/sensibilisation des collaborateurs,

Formation de tuteurs à l'intégration de TH

Elaboration accord DIRECCTE, convention AGEFIPH/FIPHFP

Interface et médiateur entre les interlocuteurs recrutement,formation, sous-traitance...

Externalisation de votre mission handicap,

Soutien du chef de projet



Organisation de FORUMS, de tables rondes, de témoignages



et



Coaching d'équipes : travail de vision, de cohésion d'équipe, d'accompagnement au changement etc.





Je suis référencée AGEFIPH, OPCA (avec numéro d'organisme de formation)



Mes compétences :

Coaching

Coach

Audit

Formateur

Accompagnement

Consultant

Conseil