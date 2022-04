Laurence MAZENOT

Mon projet est d'accompagner le développement du business en pilotant la fonction marketing-communication chez un acteur de l'assurance, de la banque ou de la Silver Economie



Mes compétences-clés :

- Stratégie marketing et communication de fidélisation, de réassurance et de conquête dans des contextes concurrentiels variés

- Expertise en approche centrée client : décryptage des besoins et attentes, avec un discours basé sur l'expérience tirée des études marketing

- Maîtrise de la conduite du changement dans des entreprises en transformation (déploiement d'une nouvelle stratégie, capacité à donner du sens)

- Conduite d'études prospectives (secteur financier)

- Stratégie omnicanale avec approche digitale transverse et création d'une nouvelle expérience client

- Pilotage et développement de partenariats avec des banquiers, des assureurs et des acteurs de l'économie sociale

- Expérience du fonctionnement dans des environnements politiques complexes (univers mutulistes et paritaires)

- Management d'équipes multi-métiers et conduite de projets transverses impliquant jusqu'à 100 personnes



Mes compétences :

Communication

Marketing stratégique

Management

Distribution omnicanale

Développement de partenariats

Pilotage de projets

CRM