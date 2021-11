Laurence PACTET-CAKMAK

Après 12 ans passés à faire de la formation classique, en présentiel, j'ai décidé d'explorer le champ de la formation à distance.



Afin de développer mes compétences dans ce domaine j'ai suivi avec succès un master 1 intitulé "chef de projet E-learning" au CAFEL pendant lequel j'ai développé un projet "miroir" sur le thème de la formation des équipes commerciales des mutuelles.



Ce qui me passionne au niveau professionnel :

- l’ingénierie pédagogique

- le développement d'une nouvelle forme de pédagogie avec les communautés d'apprentissage et la collaboration entre pairs

- et tout ce qui concerne les différentes méthodes de communication (PNL, process com,...).