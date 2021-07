Laurence PAILLER

Suite à un changement de région je recherche un poste de Juriste Immobilier sur le Nord Pas de Calais.



Expériences professionnelles de 15 ans avec deux sociétés :

- la société Retail & Connexions (ancien nom A2C), mandataire exclusif de la SNCF - Gares et Connexions, qui assure la commercialisation, la gestion et le développement des commerces en gare. La branche Gares et Connexions du groupe SNCF gère les 3000 gares du réseau afin d'améliorer notamment les services aux voyageurs et l'accueil de tous les opérateurs de transport ferroviaire.

- l'Aéroport de Nice Côte d'Azur



Par les fonctions occupées j'ai acquis une solide expérience des différents aspects des mises en concurrence, de la recherche de solutions permettant d'allier l'opérationnel aux diverses règlementations, de la rédaction de contrats et autres documents juridiques, ainsi que dans la formation des juristes junior.



Mes compétences :

Domaine public

Immobilier

juriste

Juriste immobilier

Retail

Travel

Travel retail