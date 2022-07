Laurence PETZL (DALMASSO)

Actuellement responsable du service des publics du MALP (Musée archéologique du lac de Paladru) et du musée Mainssieux.

J'assure la mise en place de la politique des publics.

Je pilote la programmation des actions culturelles pour les musées.

Je développe des projets pour la valorisation des collections des musées à lensemble des publics du territoire avec différents axes de médiation.

J'assure le communication des equipements.



COMPÉTENCES :



Gestion de projet :

>Élaboration de projets culturels

> Gestion des événementiels

> Élaboration de projets pédagogiques

> Élaboration de cahier des charges

> Développement de la politique des publics



Communication:

> Conception de supports de communication (plaquette, affiche...)

> Communication numérique : actualisation de site internet (WordPress), FB, newsletter.

> Rédaction de dossier de presse

> Développement du réseau



Médiation culturelle :

> Conception de programmation

> Création, développement doutils (public adulte et jeune)

> Formation des médiateurs

> Encadrement des animateurs et médiateurs



Administration :

> Suivi de budget lié au projet

> Recherche de subventions

> Élaboration des plannings

> Gestion de bâtiment

> Entretien dembauche

> Secrétariat courant : réservation, devis, factures ...



COMPETENCES PARTICULIERES :



Informatique :

> Logiciels graphisme : Photoshop, Illustrator, InDesign

> Suite office



Autres compétences :

Histoire de lart, archéologie, médiation culturelle, création manuelle, couture



Personnalité :

Organisée et structurée

Polyvalente

Autonome

Capacité dadaptation

Esprit dinitiative

À lécoute des autres

Créative

Manuelle

Dynamique



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis 2013

Responsable du pôle des publics : action culturelle &

Communication.

Service patrimoine culturel du Pays Voironnais

Musée Archéologique du Lac de Paladru & Musée Mainssieux

> Conception et développement de laction culturelle pour les musées (Musée en fête, Journées Européennes de lArchéologie, JEP...)

> Développement de projet adulte et jeune public

> Chargée de communication pour les musées et pour louverture du MALP.

> Chargée de projet du site internet et des outils daides à la visite, tous les publics pour le MALP (audioguide, table tactile, parcours manip)



2007 - 2013

Médiatrice culturelle & chargée de communication

Association «Maison de Pays»

Musée archéologique du lac de Paladru & Pays dart et dhistoire

> Conception des visites, des ateliers et des projets pédagogiques

> Chargée de développer les supports de communication

> Gestion de lévènementiel (Forum, évènements culturels nationaux)



2007-2011

Direction de séjours à thèmes

Association de médiation et ingénierie culturelle «imp-Actes»

> Direction de séjours archéologiques

> Organisation et animation de classe patrimoine

> Organisation de formation

> Gestion associative, recherche de partenaires



2002- 2010

Guide conférencière et Médiatrice culturelle

Association « Le fil dAriane », Grenoble

Chef de projet

Association de médiation et ingénierie culturelle «imp-Actes»



2004 /2005

Responsable du Service pédagogique - Animation

Musée archéologique et ethnologique dHuez et dOisans

> Animation programmation estivale

> Conception et animation dateliers pédagogiques



FORMATIONS

2017

Formation Tourisme et handicap

Formation Médiation et Handicap

Mission dIngénierie touristique Rhône-Alpes



2012

Formation Maquettiste-infographiste

Ziggourat formation, Paris

Suite Adobe Creative : Photoshop, InDesign, Illustrator



2007

Brevet détat danimateur de léducation populaire

et de la jeunesse

Animation locale et tourisme, valorisation des territoires par

le tourisme, les loisirs



2002

Dess

École darchitecture de Strasbourg Université Marc Bloch

Patrimoine Archéologique Monumental